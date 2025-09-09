پخش زنده
امروز: -
کیفیت هوای شهر مشهد، امروز ۱۸ شهریور برای هشتمین روز پیاپی برای گروههای حساس ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۴ و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا دو ساعت گذشته هم با عدد ۱۳۰، بیانگر آلودگی هوا و شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.
سعید محمودی افزود: کیفیت هوای پنج منطقه مشهد در شرایط «بسیار ناسالم و آلوده» برای تمامی افراد قرار دارد و شاخص کیفیت هوا در ۱۸ منطقه دارای ایستگاه سنجش کیفیت در شرایط «ناسالم» است.
وی با اشاره به توصیههای خودمراقبتی برای شهروندان مشهد، تاکید کرد: بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.
همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب میشود.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.