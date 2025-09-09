پخش زنده
عرضه هر نوع افزودنی و مکمل سوخت در جایگاههای سوخت غیر مجاز است و فروش مکمل سوخت در جایگاهها مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل شرکت فراوردههای نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری گفت: عرضه هر نوع افزودنی و مکمل سوخت در جایگاههای سوخت سراسر غیر مجاز است و فروش مکمل سوخت در جایگاهها مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران نیست.
نیکوری افزود: شهروندان در صورت مشاهده فروش مکمل سوخت در جایگاهها، شکایت خود را از طریق درگاه اینترنتی ثبت شکایات بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت به آدرس www.۱۲۴.ir، شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.