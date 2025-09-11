بیش از ۴۷۰ سری جهیزیه، لوازم التحریر و سیسمونی به خانواده‌های کم برخوردار در بیضا اهدا شد.

اهدای جهیزیه، لوازم التحریر و لوازم نوزاد به اقشار نیازمند در بیضا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده سپاه شهرستان بیضاء گفت: در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بیش از ۱۰ سری جهیزیه، ۴۵۰ بسته لوازم التحریر و ۱۰ سری سیسمونی به خانواده‌های نیازمند این شهرستان اهدا شد.

سرهنگ پاسدار تقیان افزود: جهیزیه‌ها شامل فرش، یخچال، گاز، لباسشویی و ظروف هر سری به ارزش ۶۵ میلیون تومان، لوازم مورد نیاز نوزاد هر سری به ارزش ۱۰ میلیون تومان و لوازم التحریر به ارزش هر بسته یک میلیون تومان بین نیازمندان توزیع شد.

فرمانده سپاه شهرستان بیضا بیان کرد: این اقلام به همت قرارگاه محرومیت زدایی بسیج سازندگی سپاه و همکاری گروه جهادی رضوان و کانون رضویان این شهرستان تهیه و به اقشار آسیب پذیر داده شد.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.