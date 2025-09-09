به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توانیابان نیشابور گفت: علی رشیدابادی- ورزشکار پاراشنای نیشابوری- در مسابقات کشوری انتخابی ۲۰۲۶ ناگویا که به مدت یک هفته در تهران برگزار شد، با کسب ۸مدال طلا و جابجایی ۲ رکورد ملی، مقام اول تیمی را از آن خود کرد.



محمدرضا بهزیون افزود: در کنار این شناگر، اقای صادق اسدی مربی ارزنده تیم ملی و مسئول کمیته پاراشنای نیشابور به عنوان مربی، هدایت تیم استان را به عهده داشت.