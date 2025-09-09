دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان از تعیین مهلت نهایی صدور اجازه حرکت برای شناور‌های مشمول آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) در سفر‌های اول و تشویقی تا یکم مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ابوذر خدری گفت: صدور اجازه حرکت شناورهای مشمول آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) برای سفرهای اول و تشویقی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تعیین شده است.

وی با اشاره به ابلاغیه‌های دریافتی افزود: این تصمیم بر اساس مکاتبه مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری و همچنین اعلام معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت اتخاذ شده است.

خدری ادامه داد: صدور اجازه حرکت برای سفر دوم شناورهای مشمول نیز از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ آغاز خواهد شد که این موضوع با هدف ساماندهی بهتر ترددهای دریایی و تسهیل تجارت قانونی مرزی انجام می‌شود.

وی افزود: زمان نهایی ترخیص کالا برای سفر اول و تشویقی تا پایان مهرماه 1404 است.