به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ندا دوستی خواه گفت: باتوجه به وضعیت منابع آبی استان و شهرستان مسجدسلیمان، یکی از اقدامات مهم در زمینه مصرف بهینه آب در حوزه کشاورزی، استفاده از روش‌های آبیاری نوین در زمین‌های کشاورزی است.

وی افزود: در راستای جلوگیری از هدر رفت منابع آبی و بهبود عملکرد کشت ۳۹، هزار متر نوار آبیاری تی تیپ به منظور اجرای طرح آبیاری نواری میان کشاورزانی که کشت محصولات آبی دارند، توزیع شد.

دوستی خواه از کشاورزان خواست با استفاده از روش های نوین و بهره گیری از آموزش های ارائه شده به آنها، در حفظ منابع آبی و استفاده بهینه از آب همکاری کنند.