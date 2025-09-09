به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرپرست حج و زیارت استان بوشهر گفت: دارندگان ودیعه ثبت نام عمره مفرده می‌توانند با مراجعه به پنجره واحد سازمان حج و زیارت با نشانی my.haj.ir اطلاعات خود را تکمیل و بروز رسانی کنند.

آقای صداقت افزود: ودیعه گذاران همچنین با نام نویسی در سامانه می‌توانند نسبت به انتخاب کاروان خود و واریز هزینه سفر جهت اعزام ۲۷ مهرماه، اقدام کنند.

وی گفت: متقاضیان می‌توانند پس از آن برای ارائه مدارک به دفتر‌های زیارتی مراجعه کنند.