با هدف ارتقاء کیفیت خدمات تشخیصی و تسریع در روند درمان بیماران، دستگاه رادیولوژی دوم بیمارستان حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این دستگاه با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال نصب و راه اندازی شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: در مسیر بهبود ارائه خدمات درمانی به مراجعین و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی تلاش می‌شود با تجهیز بخش‌های مختلف این بیمارستان سطح رضایت و اعتماد بیماران را بیش از پیش افزایش دهیم.

دکتر سید حمید سیاسی نژاد از حضور چهار نفر متخصص رادیولوژی در این بیمارستان خبر داد و گفت: سال گذشته بیش از ۱۹ هزار بار مراجعه به واحد رادیولوژی بیمارستان حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه انجام شده است.