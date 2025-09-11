نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وجود موقوفات متعدد در استان، بر لزوم توسعه موقوفات مشارکتی و طرح محور برای مقابله با فقر و ارتقای مسائل فرهنگی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده ولیفقیه در استان در دیدار با کارگروه استانی سند برنامه ارتقای ترویج فرهنگ وقف افزود: هفته وقف بهترین فرصت برای تبیین نقشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این موضوع است تا ظرفیتهای گسترده موقوفات به جامعه معرفی شود.
آیتالله سید نصیر حسینی تاکید کرد: آنچه امروز بیش از گذشته مورد نیاز جامعه است، موقوفاتی در راستای فقرزدایی، حمایت از حوزههای علمیه احداث مساجد و مراکز درمانی و کمک به زیرساختهای فرهنگی است که باید با تعریف سازوکارهای مناسب از ظرفیت و مشارکت مردم بهره برد. آیتالله حسینی همچنین بر اهمیت فرهنگسازی عمومی در این زمینه تأکید کرد و پیشنهاد داد که اردوهایی برای بازدید مردم از موقوفات بزرگ برگزار شود تا عموم مردم آثار و برکات وقف را از نزدیک مشاهده و در این سنت حسنه مشارکت کنند.
همچنین مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با تبریک فرارسیدن هفته وقف که تا ۲۴ شهریور ادامه دارد گفت: کهگیلویه و بویراحمد استانی است که نسبت به جمعیت و وسعت کمترین موقوفات را دارد و نیازمند فرهنگسازی جدی در این زمینه است.
حجتالاسلام نصیر اسلامی افزود: دولت بهتنهایی توان تأمین همه نیازهای روز جامعه را ندارد و مردم میتوانند با سنت حسنه وقف، در این مسیر مشارکت کنند. وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم این استان در حوزه وقف نیز همانند ایثار و جانفشانی در کشور در جایگاه بالایی قرار گیرد.