به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده ولی‌فقیه در استان در دیدار با کارگروه استانی سند برنامه ارتقای ترویج فرهنگ وقف افزود: هفته وقف بهترین فرصت برای تبیین نقش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این موضوع است تا ظرفیت‌های گسترده موقوفات به جامعه معرفی شود.

آیت‌الله سید نصیر حسینی تاکید کرد: آنچه امروز بیش از گذشته مورد نیاز جامعه است، موقوفاتی در راستای فقرزدایی، حمایت از حوزه‌های علمیه احداث مساجد و مراکز درمانی و کمک به زیرساخت‌های فرهنگی است که باید با تعریف سازوکارهای مناسب از ظرفیت و مشارکت مردم بهره برد.

آیت‌الله حسینی همچنین بر اهمیت فرهنگ‌سازی عمومی در این زمینه تأکید کرد و پیشنهاد داد که اردوهایی برای بازدید مردم از موقوفات بزرگ برگزار شود تا عموم مردم آثار و برکات وقف را از نزدیک مشاهده و در این سنت حسنه مشارکت کنند.



همچنین مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با تبریک فرارسیدن هفته وقف که تا ۲۴ شهریور ادامه دارد گفت: کهگیلویه و بویراحمد استانی است که نسبت به جمعیت و وسعت کمترین موقوفات را دارد و نیازمند فرهنگ‌سازی جدی در این زمینه است.