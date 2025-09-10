پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بااشاره به پرداخت بیش از ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران استان گفت : امسال ۷۷۳ هزار و ۴۲۴ تن گندم در استان برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،سعید کریمی، با اشاره به اینکه برداشت گندم ازاواخر اردیبهشت در قصرشیرین آغاز و تا پایان مرداد ادامه داشته، افزود: سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جاری ۴۴۸ هزار و ۵۴۵ هکتار بوده که از این میزان، ۱۰۴ هزار و ۶۲۱ هکتار گندم آبی و ۳۴۳ هزار و ۹۲۴ هکتار گندم دیم است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: تاکنون ۱۱ هزار و ۵۶۸ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان بابت خرید گندم پرداخت شده و تنها حدود ۵ درصد باقی مانده که بهزودی تسویه خواهد شد.
وی با اشاره به دغدغههای کشاورزان در خصوص تأخیر در پرداختها، گفت: امسال با پیگیریهای استاندار، وزیر جهاد کشاورزی و سایر مسئولان، پرداختها در استان به شکل مطلوبی انجام شد و امیدواریم سال آینده شاهد پرداخت کامل مطالبات باشیم.
کریمی همچنین در خصوص تأمین نهادههای مورد نیاز کشاورزان بهویژه کود شیمیایی، گفت: در حال حاضر شرایط تأمین کود در استان مناسب است، هرچند ممکن است در مقاطعی با کمبودهای جزیی مواجه شویم.
به گفته وی تأمین کود از طریق شرکت خدمات حمایتی، پتروشیمیها و بخشی نیز از مسیر واردات انجام میشود و میان کارگزاران توزیع خواهد شد.