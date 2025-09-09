به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: با نزدیک شدن به تعطیلات آخر هفته، شاهد افزایش آگهی‌های اجاره باغ و ویلا در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های غیررسمی هستیم و برخی افراد سودجو با انتشار تصاویر و قیمت‌های وسوسه‌انگیز، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کنند.

سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور افزود: این افراد با دریافت بیعانه یا مبلغ کامل، بدون ارائه هیچ‌گونه خدمات، ارتباط خود را قطع کرده و موجب خسارت مالی و روحی به قربانیان می‌شوند.

وی به شهروندان توصیه کرد: از اجاره ویلا و باغ از طریق صفحات ناشناس یا بدون مجوز رسمی خودداری کنند و پیش از پرداخت وجه، از اصالت ملک و مالک اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور افزود: همچنین مردم می‌توانند با مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت (https://www.fata.gov.ir) گزارش دهند.