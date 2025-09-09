همایش علما و روحانیون اهل تسنن و تشیع در دهستان میانکاله در روستای تلفیقی شعیه و سنی نشین قره تپه، در بهشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همایش علما و روحانیون اهل تسنن و تشیع در دهستان میانکاله در روستای تلفیقی شعیه و سنی نشین قره تپه، با محوریت معرفی دشمن واحد و تأکید بر اتحاد بین مذاهب اسلامی از سوی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهشهر برگزار شد.

این همایش با حضور علمای برجسته شیعه و سنی، به بررسی راهکار‌های مقابله با تفرقه افکنی دشمنان و تقویت همدلی بین مذاهب اسلامی پرداخت. اینگونه گردهمایی‌ها نقش بسزایی در آگاهسازی جامعه اسلامی و ایجاد جبهه متحد در برابر توطئه‌های دشمنان دارد.

سخنرانان به ضرورت وحدت بین شیعه و سنی در برابر دشمنان مشترک تأکید کردند.

آنها اشاره کردند که دشمنان با برنامه ریزی دقیق سعی در ایجاد تفرقه بین مذاهب اسلامی دارند، اما وحدت و همدلی میتواند این توطئه‌ها را خنثی کند.

در دهستان میانکاله بهشهر ۴ روستای شیعه و سنی نشین (قره تپه، نمک چال، یعقوب لنگه، یکه توت) از دیرباز با وحدت و همدلی در این استان زندگی کرده‌اند و اختلافات در فروع مانع اتحاد در اصول نشد.

در این گردهمایی دشمن شناسی و بصیرت افزایی علمای حاضر در همایش بر لزوم دشمن شناسی و بصیرت افزایی در بین مردم تأکید کردند. آنها اشاره کردند که دشمنان با استفاده از ابزار‌های مختلف، سعی در بیگانگی بین روحانیون شیعه و سنی دارند تا آنها را نسبت به انقلاب اسلامی بیتفاوت کنند.

سخنرانان بر نقش کلیدی علما در تقویت وحدت بین مذاهب اسلامی تأکید کردند. آنها اشاره کردند که علما باید با رفتار و گفتار خود، الگویی برای عامه مردم باشند و وحدت را در جامعه ترویج دهند.

همچنین، یکی از سخنرانان بیان کرد: علما و روحانیون شیعه و سنی نقش بسزایی در افزایش وحدت و نزدیکی بیشتر مردم دارند، چرا که عامه مردم از بزرگان الگو می‌گیرند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی بهشهر در حاشیه این مراسم طی مصاحبه‌ای گفت:این همایش همه ساله در هفته وحدت به میزبانی یکی از چهار روستای تلفیقی شیعه وسنی نشین حاشیه خزر بر گزار می‌شود.

بابایی گفت: برگزاری این نشست ضمن برگزاری جشن میلاد نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق می‌باشد اتحاد بین اهل تشییع و تسنن را به نمایش می‌گذاریم.

وی از اتحاد و همدلی مذاهب شیعه و سنی دهستان میانکاله گفت و افزود:به همت علما و روحانیون این دو مذهب کوچکترین اختلافی حتی برای نمونه هم دیده نمی‌شود.