پخش زنده
امروز: -
عسکری گفت: سقف تعهد صادراتی استان ۵ برابر افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استان در نشست شورای توسعه صادرات استان با بیان اینکه سقف تعهد صادراتی استان ۵ برابر افزایش یافت، گفت: از میزان صادرات مصوب کل کشور از ۸ میلیون دلار به ۴۳ میلیون دلار افزایش یافت.
احسان عسکری با اشاره به اینکه رسیدن به این تعهد صادراتی کار دشواری است افزود: با توجه به ظرفیتها و قابلیتهای موجود در استان تحقق این تعهدات دور از انتظار نیست
عسکری ادامه داد: بسیاری از محصولات استان به صورت غیر رسمی از مبادی گمرکی استانهای دیگر صادر میشود که اگر این مسئله مدیریت شود به سهمیه تعهد شده استان خواهیم رسید.
مدیرکل گمرک استان هم در این جلسه گفت: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ یکصد دو هزار و ۴۸۸ تن کالا به ارزش ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار از گمرک استان صادر شده است که نسبت به سال ۱۴۰۲ این رقم از نظر وزنی ۳ درصد و از نظر اعتباری ۸۳ درصد افزایش داشته است.
بیاتی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز حدود یکصد هزار تن محصول به ارزش ۳ میلیون و ۲۱۳ هزار دلار از گمرک کهگیلویه و بویر احمد صادر شده است
در این نشست آسیبهای فراروی توسعه صادرات از جمله ضعف فرهنگ صادراتی نبود صنعت سورتینگ و بسته بندی مناسب و وجود واسطهها و راهکارههای تحقق تعهد صادراتی استان مطرح شد.