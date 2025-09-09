پخش زنده
۵ طرح گردشگری در استان اصفهان با هدف توسعه اقتصادی به تصویب رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به ششمین جلسه کمسیون فنی استان اصفهان گفت: در این جلسه ۵ طرح از مجموع ۹ طرح ارائهشده در قالب اردوگاه، اقامتگاه سنتی، محوطه، مجموعه گردشگری و گردشگری کشاورزی در شهرستانهای فریدن، شهرضا، شاهینشهر، میمه، کاشان و لنجان در زمینه خدمات کلان باهدف توسعه اقتصادی و اشتغالزایی به تصویب رسید.
محمدرضا اکبری افزود: ۴ طرح از مجموع ۹ طرح در قالب اردوگاه، مجموعه گردشگری و سفرهخانه سنتی ارائه شد که پس از بررسیهای فنی و اقتصادی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت و راهکارهای لازم به متقاضیان ارائه شد تا در دستور کار بعدی بررسی شود.
وی گفت: سرمایهگذاری این طرحها بیش از ۱۷۰۸ میلیارد تومان است که نشان از اهمیت و جذابیت حوزه گردشگری برای سرمایهگذاران دارد.
رئیس اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای استان اصفهان ادامه داد: با بهرهبرداری از این تأسیسات گردشگری، زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۶۳ نفر فراهم خواهد شد و این اقدام علاوه بر فراهم کردن فرصتهای شغلی پایدار، نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی خانوادههای بومی و محلی خواهد داشت.
وی گفت:یکی از اصلیترین سیاستهای دولت، حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی بهعنوان یک راهبرد اساسی است.