به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس اداره راه و شهرسازی فیروزآباد گفت: ساخت هفت هزار واحد مسکن ملی در این شهرستان، به همت اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و گروه مردم ساخت در قالب سه طرح در حال اجرا است.

رضایی افزود: طرح اول زمین‌های ۳۳ هکتاری در طی دو مرحله قرار است هزار و ۴۰ واحد ساخته شود که بخشی از این واحد‌ها به متقاضیان واگذار شده است.

وی بیان کرد: طرح دوم زمین‌های ۱۹۵ هکتاری که سه هزار و ۲۵۲ واحد آن در حال ساخت است.

رییس اداره راه و شهرسازی فیروزآباد گفت: قرار است در طرح جوانی جمعیت، ۱۶۷ هکتار زمین دیگر نیز به هزار و ۸۰۰ خانوار متقاضی سه تا چهار فرزندی این طرح اهداء شود.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.