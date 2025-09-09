به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فلوشیپ نازایی بیمارستان بی بی حکیمه گچساران گفت: این مادر برای در مانی ناباروری مراجعه کرد که با تجویز دارو سه قلو‌باردار شد.

پردیس بخشایی افزود: با مراقبت‌های که انجام شد ختم بارداری در هفته ۳۸ انجام و هر سه نوزاد سالم متولد شدند.

پدر این سه قلو‌ها هم ضمن ابراز خوشحالی از این هدیه الهی از مسئولان برای دریافت کمک هزینه برای بزرگ کردن مسولان تقاضای کمک کردند.

حسینی سرپرست بیمارستان بی بی حکیمه گچساران نیز گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۶۴۹ مورد زایمان در این بیمارستان انجام شده که حدود ۲۰ مورد چند قلوزایی بوده است.