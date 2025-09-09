پخش زنده
کمیته امداد امام خمینی (ره) برخوار بیش از ۷۲۰۰ مددجو را تحت پوشش دارد و ۲۱۰۰ حامی معنوی از کودکان یتیم این شهرستان پشتیبانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد برخوار، با اشاره به نقش رسانهها در حمایت از محرومان گفت: توانمندسازی اقتصادی خانوادهها از اولویتهای اصلی این نهاد و با اعطای وامهای اشتغال زمینه ایجاد کسبوکارهای خرد و پایدار برای مددجویان فراهم شده است.
رسول رحمتی افزود: در حال حاضر ۴۹۵ خانوار تحت پوشش این نهاد که مسکن ندارند شناسایی شدهاند و امسال تنها برای ۳۰ خانوار وام ودیعه مسکن فراهم شده است.
وی همچنین شمار دانشآموزان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد برخوار را هزار و ۱۵۴ نفر اعلام کرد و از فعالیت ۱۲ مرکز نیکوکاری در شهرهای مختلف شهرستان خبر داد که به مددجویان خدمترسانی میکنند.
رئیس کمیته امداد برخوار از شهروندان خواست با ارسال عدد ۳ به سامانه ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۱ در طرحهای حمایتی مشارکت کنند