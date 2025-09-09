به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، رسانه‌های محلی افغانستان امروز اعلام کردند: این انفجار عصر دیروز در یک خانه مسکونی در استان فراه به وقوع پیوست که براثر آن هشت عضو خانواده از جمله یک مرد، یک زن، پنج پسر و یک دختر جان باختند.

هنوز چگونگی وقوع این انفجار اعلام نشده است و مسئولان محلی فراه نیز در این باره واکنش نشان نداده‌اند. براساس گزارش سازمان‌های بین المللی، افغانستان یکی از آلوده‌ترین کشور‌های جهان به انواع مین، مهمات و مواد منفجره است که به طور میانگین هر ماه براثر این انفجار‌ها، پنجاه و پنج نفر کشته یا زخمی می‌شوند.