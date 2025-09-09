آیت الله نورمفیدی در دیدار اقشار مختلف مردم با حضور رئیس قوه قضائیه و استاندار گلستان گفت: امروز در برابر هجمه ها و توطئه های دشمنان ، مهمترین نیاز جامعه اسلامی حفظ و تقویت وحدت است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان آیت الله نورمفیدی در دیدار اقشار مختلف مردم با حضور رئیس قوه قضائیه و استاندار گلستان گفت : امروز در برابر هجمه ها و توطئه های دشمنان ، مهمترین نیاز جامعه اسلامی حفظ و تقویت وحدت است .

نماینده ولی فقیه در گلستان افزود: نه تنها باید وحدت امت اسلامی تقویت شود بلکه باید اتحادیه کشورهای اسلامی تاسیس شود .

وی گفت : کسی که قرار است مدیریت جامعه را بر عهده بگیرد ؛ باید مزین به فضایل اخلاقی باشد.آنها که امروز خود را قیم دنیا می دانند ؛ از خصایل انسانی و اخلاقی بی بهره هستند . به فرموده مقام معظم رهبری کسانی که در غزه جنایت می کنند ؛ سگ هار هستند .

وی گفت :آنها که به دنبال جدایی امت اسلامی و دور گزپدن امت از سیره رسول الله هستند بدانند امت اسلامی هیچگاه پیوندش با رسول خدا قطع نمی شود بلکه پیوند مسلمانان با پیامبر و صحابه مستحکم تر می شود و پیامبر نزد مسلمانان محبوب تر می شود.