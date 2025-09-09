به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد گفت: این هنرمندان تایبادی که در رده‌های سنی ۸ تا ۲۶ سال قرار دارند، در بخش موسیقی نواحی و شاخه شرق و جنوب خراسان جشنواره ملی موسیقی جوان شرکت کرده‌اند.

جابر آفریدون گفت: نوازندگان پیشکسوت موسیقی مقامی خراسان همچون اسفندیار تخمکار، غفور محمدزاده، حسین دامن پاک و محمدفاروق درپور داوری شاخه شرق و جنوب خراسان در بخش موسیقی نواحی این جشنواره را برعهده دارند.

وی با اشاره به هنر موسیقی در تایباد بیان کرد: شهرستان تایباد یکی از مهد‌های موسیقی مقامی و دوتارنوازی در کشور است و هم اکنون حدود ۲۰۰ نفر هنرمند مرد و زن در سنین مختلف در حوزه نواختن ساز دوتار شناسایی شده‌اند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد اضافه کرد: موسیقی محلی و مقامی، به خصوص دوتار، بخش جدایی ناپذیر از زندگی مردم این دیار است و امروزه بسیاری از خانواده‌ها توجه ویژه‌ای به این مقوله دارند که خود می‌تواند سبب زنده نگه داشتن هنر موسیقی و شکوفایی استعداد‌ها در آینده شود.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با بیش از هزار و ۶۰۰ هنرمند و ۸۸ داور در بخش‌های موسیقی دستگاهی و حفظ ردیف، موسیقی نواحی، موسیقی کلاسیک غربی و آهنگسازی توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۱۱ تا ۲۶ شهریورماه در تالار رودکی تهران در حال برگزاری است.