همایش ادبی شعر با حضور شاعرانی با گویش اقوام و ایلات از مناطق مختلف کشور به میزبانی فسا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فسا گفت: همایش ادبی شعر با حضور ۱۸ شاعر جوان از اقوام و ایلات کشور از استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، کرمان و هرمزگان در فسا برگزار شد.
جمالزاده افزود: این شاعران از ایلات عرب خمسه، لر، باصری، کوهمره سرخی و قشقایی در مراسم حضور داشتند که با بهره گیری از ادبیات علاوه بر نوپردازی در عصر غزل به همبستگی و وحدت بین اقوام و ایلهای متخلف از طریق شعر تاکید داشتند.
شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.