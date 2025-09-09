پخش زنده
همزمان با یکصد و بیست و پنجمین جلسه مجلس شورای اسلامی، بیانیه تقدیر نمایندگان از مدیریت شهری تهران قرائت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ۲۴۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یکصد و بیست و پنجمین جلسه مجلس ، طی بیانیهای از خدمات رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران به شهروندان آسیبدیده پایتخت از جنگ ۱۲ روزه تقدیر کردند.
در بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر استواری بنیان خود را در دفاع از مردم و خاک کشور عزیزمان در تجاوز اخیر گروه حاکم خبیث و جنایتکار صهیونی نشان داد. یکی از جلوههای درخشان این حادثه، شکوهِ پایداریِ معجزه آسای ملت ایران بود که در اتحاد و استحکام روحی و عزم راسخ آنان بر ایستادگیِ یکپارچه در میدان به ظهور رسید. شهر تهران خط مقدم این میدان بود که آمار خسارت دشمن به بیش از ۸۰۰۰ منزل مردم نشان دهنده این واقعیت است.
خدمت به چنین مردم مومن و انقلابی افتخار بزرگی است که شهرداری تهران با بسیج تمامی امکانات و نیروهای خود و اقدامات آتش نشانی، امداد و نجات، مدیریت بحران، تشکیل ستادهای ویژه در مناطق آسیبدیده، اجرای "اسکان اضطراری" و انجام عملیات بهسازی در حین جنایت دشمن نقش بیبدیلی در خدمت به مردم و نظام ایفا نمود.
امروز شاهد آن هستیم که شهرداری تهران در کوتاهترین زمان ممکن، ترمیم و بازسازی مساکن تخریبشده را شروع کرده و با اجرای طرحهای "اسکان موقت"، "تامین وسایل ضروری زندگی" و "انجام تعمیرات جزئی منازل" سهمی قابلتقدیر در کاهش آلام مردم و بازگشت زندگی به شرایط عادی داشته است.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از تلاشهای خستگیناپذیر و خدمات ارزشمند شهردار، مدیران وکارکنان شهرداری تهران در دوران جنگ ۱۲ روزه و پس از آن و حمایت و پشتیبانی شورای اسلامی شهر تهران از این اقدامات صمیمانه تشکر کرده و این خدمات را نمونهای از وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی میدانیم. امیدواریم با تداوم این رویکرد انقلابی و خدمتگزار، شاهد پیشرفت و استحکام هرچه بیشتر کشور عزیزمان ایران باشیم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
شهریور ۱۴۰۴