پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره کل شیلات خوزستان میزان تولید بچه ماهی بومی در مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر ژنتیکی ماهیان گرمابی و بومی شهید ملکی اهواز و ماهیان بومی سوسنگرد را بیش از ۱۵ میلیون قطعه اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدشریف موسوی با بیان اینکه رهاسازی ماهیان جهت بازسازی ذخایر آبزیان در منابع آبهای داخلی جزو وظایف مستمر اداره کل شیلات استان محسوب میشود، گفت: سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون قطعه انواع بچه ماهی بومی در مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر ژنتیکی ماهیان گرمابی و بومی شهید ملکی اهواز و ماهیان بومی سوسنگرد تولید شد.
وی با اشاره به اختصاص اعتبارات استانی و ملی به این امر، افزود: بچه ماهیهای بومی تولید شده از گونههای بنی، برزم، عنزه، گطان و شیربت هستند.
موسوی اظهار داشت: بیش از ۱۲ میلیون قطعه بچه ماهی از این میزان با هدف بازسازی ذخایر آبزیان، حفظ جمعیت ماهیان بومی، افزایش تولیدات و اشتغال جوامع محلی و ترویج ماهیگیری و رونق گردشگری در منابع آبهای داخلی همچون تالابها، رودخانهها و دریاچه پشت سدهارهاسازی شد.
به گفته سرپرست اداره کل شیلات خوزستان؛ صیادان محلی در سال گذشته ۱۶ هزار و ۹۶۰ تن از منابع آبی برداشت کردند.