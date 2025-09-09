پخش زنده
امروز: -
به مناسبت گرامیداشت میلاد پیامبر و امام صادق (ع)، ویژهبرنامه «قرار نوجوانی» در سطح شهر مشهد در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: این برنامه همزمان با پویش اجرای سرود «محمد امین» در ۱۵۰۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد سراسر کشور، از ۱۴ تا ۲۱ شهریور ماه در حال اجرا است.
اسکندرینژاد افزود:اجرای سرودهای شاد به همت گروههای نوجوان در چهارراههای اصلی شهر، توزیع شکلات و پیامهای مهربانی از سوی دختران نوجوان در مترو و اتوبوس و برپایی ایستگاههای صلواتی همراه با پخش شربت با حضور پسران نوجوان در نقاط مختلف شهر از محورهای اصلی ویژه برنامه قرار نوجوانی است.