عضویت ۱۵۰ هزار نفر در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل صندوق بیمه روستاییان عشایر و کشاورزان استان اصفهان در سفر خود به سمیرم گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر ۷۰ درصد یارانه دولتی دارد و ۳۰ درصد بقیه را افراد تحت پوشش پرداخت می‌کنند.

احمد صادقی افزود: افراد تحت پوشش می‌تواند از خدمات بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت استفاده کند.

وی گفت: پنج کارگزار بیمه در شهر‌ها و روستاه ها‌ی سمیرم فعالیت می‌کنندو تاکنون ۵ هزار نفر از کشاورزان روستاییان و عشایر سمیرم را تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر قرار گرفته‌اند.