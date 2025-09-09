پخش زنده
۱۵۰ هزار نفر عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر در استان اصفهان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل صندوق بیمه روستاییان عشایر و کشاورزان استان اصفهان در سفر خود به سمیرم گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر ۷۰ درصد یارانه دولتی دارد و ۳۰ درصد بقیه را افراد تحت پوشش پرداخت میکنند.
احمد صادقی افزود: افراد تحت پوشش میتواند از خدمات بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت استفاده کند.
وی گفت: پنج کارگزار بیمه در شهرها و روستاه های سمیرم فعالیت میکنندو تاکنون ۵ هزار نفر از کشاورزان روستاییان و عشایر سمیرم را تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر قرار گرفتهاند.