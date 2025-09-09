معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری به ریاست ستاد انتخابات استان مرکزی منصوب شد.
استاندار مرکزی در حکمی حسن قمری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری را به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان در برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا منصوب کرد.
در این حکم آمده است:
🔹با عنایت به عزم و اراده و تأکیدات دولت وفاق ملی در برگزاری انتخابات باشکوه بر مدار قانون، به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان "رئیس ستاد انتخابات " استان در برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا منصوب مینمایم.
🔹فراهمسازی همه تمهیدات لازم و ضروری برای برگزاری انتخابات در شأن و تراز مردم شریف استان مرکزی، انتخاباتی که در آن حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به عنوان حق الناس برابر مُر قانون و در فضایی امن و توام با نشاط و آرامش کاملا رعایت گردد وظیفه و مأموریت خطیر جنابعالی است که انتظار دارد با هماهنگی اینجانب و با استفاده از همه ظرفیتها و امکانات و با تلاش و کوشش نسبت به آن اهتمام نمایید.
🔹بدیهی است کلیه معاونین استاندار، مدیران کل، فرمانداران و بخشداران نهایت همکاری را با جنابعالی به عمل خواهند آورد ضمن اینکه کلیه دستگاههای اجرایی نیز بر اساس ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، حمایت و همکاری لازم را خواهند داشت.
هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا اواخر فروردین ماه سال آینده همزمان با سراسر کشور در استان برگزار خواهد شد.