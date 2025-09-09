به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان (وزارت نفت – جنوب) با تقدیر از تلاش‌های صدا و سیمای خوزستان در ایام اربعین گفت: خبرنگاران، تصویربرداران، سردبیران و دبیران و کارکنان خبرگزاری صدا و سیمای خوزستان نقش بسزایی در انعکاس رویداد بزرگ مراسم اربعین حسینی داشته‌اند.

سرهنگ پاسدار حسن باقری افزود: صدا و سیما خط مقدم رسانه‌ای کشورمان در مقابل هجمه تبلیغاتی دشمنان ملت ایران قرار داد و اصحاب رسانه در رسانه ملی در گمنامی مشغول تلاش و کوشش در راه بیان دستاورد‌ها و خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پلی میان مردم و مسئولان هستند.

در این مراسم با اهدای لوح از خادمان رسانه‌ای اربعین حسینی در خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان تقدیر شد.