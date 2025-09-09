معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد: از این پس بهای برق مصرفی ویلا‌ها و محل‌های اقامت غیر دائم در شهر‌ها و شهرستان‌ها بر اساس نرخ واقعی محاسبه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مجتبی حجتی مقدم با اشاره به مصوبه هیأت وزیران گفت: الگوی مصرف برق مشترکان خوش‌نشین و سکونتگاه‌های غیر دائم در مناطق عادی ۸۰ کیلووات ساعت در ماه تعیین شده است.

وی افزود: نرخ برق تا سقف الگوی مصرف ۴۷۶۹ ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود و مصارف بیش از آن بر اساس میزان، بین ۱۴۳۰۵ تا ۴۷۶۸۵ ریال محاسبه می‌شود.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد تأکید کرد: پرهیز از استفاده سیستم‌های گرمایشی برقی در زمان خالی بودن واحد‌های ویلایی و خاموش کردن وسایل پرمصرف غیرضرور نقش مهمی در کاهش هزینه برق این واحد‌ها دارد.