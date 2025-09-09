پخش زنده
امروز: -
مراسم جشن سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) همزمان با سراسر کشور، در مساجد و هیئات مذهبی استان تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، در آستانه فرا رسیدن ۱۷ ربیع الاول سالروز ولادت پیامبراکرم(ص) و امام جعفرصادق(ع) همزمان با سراسر کشور مراسم جشن و سخنرانی در مساجد و هیئات مذهبی استان تهران برگزار می شود.
برنامه جشن و شادی برخی مساجد و هیئات به شرح زیر است:
*مسجد دانشگاه امام صادق(ع)
سخنران: حجت الاسلام طباخیان
مداح: وحیدنادری
زمان: ۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت
*مسجد بقیع
سخنران: حجت الاسلام کریمی
زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۱۹
نشانی:ستارخان، خیابان حبیب الله، خیابان خارک
*مسجد جامع نظام مافی
سخنران: حجت الاسلام سرلک
مداح:وحیدیوسفی
زمان: ۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: بلوار آیت الله کاشانی
*مسجد دانشگاه تهران
سخنران:حجت الاسلام میرهاشم حسینی
مداح: مهدی رسولی
زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۲۰
نشانی:خیابان انقلاب
*مسجد جامع غدیرخم
سخنران: حجت الاسلام لواسانی
زمان:۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: پاسداران، خیابان شهید کشوری، خیابان مسجد
*مسجد علی بن الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام سیدحسین هاشمی نژاد
مداح:علی استادهاشمی، محسن فرشچی
زمان:۱۹ شهریورماه، ساعت ۸صبح
نشانی:خیابان دربند، خیابان احمدی زمانی
*مسجد جامع قلهک
سخنران: حجت الاسلام محمدرضا یقینی
مداح:عماد فرزانه
زمان: ۱۸ و ۱۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان شریعتی، بالاتر از ایستگاه متروی قلهک
*مسجد جامع تقی آباد
سخنران: حجت الاسلام محمدی
زمان: ۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: شهرری
*مسجد صاحب الزمان(عج)
سخنران: حجت الاسلام الفتی
مداح: سجاد فیروز آبادی
زمان: ۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: شهرری
*مسجد امام حسن مجتبی(ع)
مداح: اکبرعبادی
زمان: ۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: نازی آباد، خیابان اکبر مشهدی
*مسجد مالک اشتر
سخنران: حجت الاسلام محسن حسن پور
مداح:مهدی متقیان
زمان: ۱۸ شهریور ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان معلم، خیابان شهید گوهری
*مسجد رسول اکرم(س)
سخنران: حجج اسلام علی نوری، علی پناه
مداح:مهدی مقدم، مرتضی طاهری
زمان: ۱۸ و ۱۹ شهریور ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خانی آباد نو
*مسجد حضرت زینب(س)
سخنران: حجت الاسلام نعیمی پور
مداح:مهدی قوامی
زمان: ۱۸ و ۱۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان پیروزی، چهارراه کوکاکولا
*مسجد حضرت ابوالفضل(ع)
سخنران: حجت الاسلام مجید رضایی
مداح: علی باقری
زمان:۱۹ شهریورماه ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: خیابان شهید رجایی، خیابان فردوسی غربی
*مسجدعلوی
سخنران: حجت الاسلام صادق پور
زمان:۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان قدس، خیابان شریعتی، خیابان واعظ زاده
*مسجدالشهدا
سخنران: حجت الاسلام شکیبافر
مداح: مهدی سماواتی
زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۱۹
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، بزرگراه شهید محلاتی
*مسجد جامع امام رضا(ع)
سخنران: حجت الاسلام سیدبطحایی گلپایگانی(۱۸ شهریور ماه بعد از نماز مغرب و عشا)، حجت الاسلام محمودی(۱۹ شهریورماه بعد از نماز ظهر و عصر)
مداح: حسین فردوسی
نشانی: شهرک شهید شهپریان
*مسجد جامع خاورشهر
سخنران: حجت الاسلام سالمی
مداح:ناصرعسگر
زمان: ۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: شهرری، خاورشهر
*مسجد باب الحوائج(ع)
سخنران: حجت الاسلام رضازاده
مداح:مهدی رسول زاده
زمان: ۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: نارمک، خیابان فرجام شرقی
*مسجد جواد الائمه(ع)
سخنران: حجت الاسلام محسن کرمانی(۱۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا)
مداح:حسن رستگار(۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا)
نشانی: جوادیه، تهرانپارس، کوچه شهید صابریان
*مسجدجامع الزهرا(س)
سخنران: حجت الاسلام محمدمهدی طباخیان
مداح: امیرعباسی
زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۲۱
نشانی: شهرک قدس، بلوار خوردین، خیابان هرمزان
*هیأت محبان فاطمه الزهرا (س)
سخنران: حجت الاسلام محمود ابوالقاسمی
مداح: سعید حدادیان، محمد حسین حدادیان
زمان:۱۸ شهریور ماه ساعت ۲۰
نشانی: خیابان آزادی، غرب یادگار امام مهدیه امام حسن مجتبی (ع)
*حسینیه آیت الله حق شناس
پیش منبر: مهدی سماواتی
سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی
مداح:حنیف طاهری
زمان: ۱۹ شهریور ساعت ۶:۴۵ صبح
نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام
*امامزاده قاضی الصابر(ع)
سخنران: حجت الاسلام مسعودعالی
مداح: حسن شالبافان، امیرعباسی، میثم مطیعی
زمان: ۲۰ شهریورماه ساعت ۲۰:۳۰
نشانی:میدان شیخ بهایی، ده ونک
*هیأت مکتب الزهرا(س)
سخنران:حجت الاسلام حامد کاشانی
مداح:حاج محمدرضا طاهری، حینف طاهری، حسین طاهری، علیرضا طاهری
زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی:خیابان شریعتی خیابان شهدای ناجا ستاد فرماندهی تهران بزرگ حسینیه چهارده معصوم
*هیأت ریحانه النبی(س)
پیش منبر:حاج مصطفی نظری
سخنران:حجت الاسلام حائری
مداح: محمد ابراهیمی اصل، علی اکبر حائری، محمد حسین پویانفر
زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۲۰
نشانی:تجریش آستان مقدس امامزاده صالح (ع)
*حسینیه صاحب الزمان(عج)
سخنران: حجت الاسلام مسعود عالی
زمان: ۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان پیروزی، روبروی ایستگاه متروی نبرد
*حسینیه حضرت زهرا(س)
سخنران: خانم سمیع زاده
زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی:میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام
*حسینیه فاطمیون
سخنران: حجت الاسلام پسندیده
زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۱۷
نشانی:خیابان مجاهدین اسلام، چهارراه آبسردار
*هیأت جواد الرضا(ع)
سخنران: حجت الاسلام کرمانی
مداح: ابوطالب کریمی، مقصود اقبالی، حسن رستگار
زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۲۰
نشانی: تهرانپارس، خیابان شهید سیری، خیابان شهید منتظری
*بیت الرضا(ع)
سخنران: علی قربانی
مداح: علی اکبر زادفرج
زمان: ۱۸ شهریور ماه ساعت ۱۷
نشانی: اتوبان شهید محلاتی خیابان وفایی برومند مقابل مسجد سنگی کوچه قربانی
*مجمع دینی مشکوة
سخنران:محمدکاظم بهنیا
مداح: مسعودقطان
زمان:۱۸ شهریورماه ساعت
نشانی:خیابان ایران جنوبی، کوچه قوامی، بن بست شفیعی
*بیت الزهرا(س)
سخنران: حجت الاسلام محمدجنتی
مداح:مجیدشعبانی، محمودناظمی
زمان:۱۸ شهریورماه ساعت ۲۱
نشانی:مجیدیه شمالی، خیابان شهید موسایی
*هیأت محبان المهدی(عج)
سخنران: مهدی توکلی
مداح:علی اکبرزاد فرج، علی ذاکری
زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۲۰
نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، کوچه صادق اسلامی
*حسینیه مرحوم حاج عبدالحسین صفویفر
سخنران: حجت الاسلام موسوی
مداح: حسن کاتب
زمان:۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان ایران جنوبی، انتهای کوچه قوامی، کوچه منشی باشی
*هیأت رأس الحسین (ع)
سخنران: حجت الاسلام شهاب
مداح:جواد حقیقت
زمان:۱۸ شهریورماه ساعت ۲۰
نشانی:شهرک راه آهن، بلوار کوهک، نبش طلوع ۳
*حسینیه مرحوم آیت الله علوی بروجردی
سخنران: حجت الاسلام هادی الیاسی
مداح:سعید هدایتیان، محمدرستمی
زمان:۱۸شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:میدان منیریه، خیابان ابوسعید
*حسینیه سفینة النجاة
سخنران: حجت الاسلام اوجی شیرازی
مداح: مهدی اوجی
زمان:۱۸ شهریورماه ساعت ۲۰
نشانی: زعفرانیه، خیابان آصف، کوچه برزو غربی
*حسینیه حضرت سجاد(ع)
سخنران:سیدعلی حجازی
مداح:امیرحسین رافعیان، مصطفی پوراسد
زمان:۱۸ شهریورماه ساعت ۲۱
نشانی: خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه هشتم
*هیأت متوسلین به حضرت ابوالفضل العباس(ع)
سخنران: امید نژاد کاظم
مداح:عباس عطاران
زمان:۱۹ شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی:خیابان مجاهدین اسلام، زرین خامه، سادات
*هیأت علم القرآن
سخنران:سیدعلیرضا شجاعی
زمان:۱۹ شهریورماه ساعت۱۰صبح
نشانی:خیابان شریعتی، نرسیده به همت، دست راست خیابان داود گلنبی پلاک ۸، حسینیه المهدی
*بیت الحسن المجتبی
سخنران: حجت الاسلام شریعت زاده
مداح:سیدمحمدقاضوی
زمان:۱۹ شهریورماه ساعت ۸ صبح
نشانی: خیابان ایران
*گلزار شهدای مجیدیه
سخنران: حجت الاسلام میثم علی پناه
مداح: امیر ولی زاده
زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: مجیدیه شمالی، خیابان شهید منصوری
*هیأت محب الشهدا
سخنران: حجت الاسلام سیدفهیم موسوی
مداح: محمدحسین عطاییان
زمان:۱۸ شهریورماه ساعت ۲۰
نشانی:خیابان پیروزی، نبردشمالی، خیابان شهید نجارمحمودی
*هیأت جنت الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام سیدمهدی موسوی نیا
مداح: احدقدمی، حسین محمدی وند
زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۲۱
نشانی: میدان رسالت، خیابان هنگام، ۳۵متری استقلال
*بیت العباس(ع)
سخنران: حجت الاسلام سیدعلیرضا شیخ سفلی
مداح: سیدسعیدفاطمی، محمدرضا محمدی
زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۲۱
نشانی: مشیریه، خیابان سازمان آب