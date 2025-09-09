مراسم جشن سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) همزمان با سراسر کشور، در مساجد و هیئات مذهبی استان تهران برگزار می‌شود.

مراسم جشن سالروز ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) در هیئات و مساجد

مراسم جشن سالروز ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) در هیئات و مساجد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، در آستانه فرا رسیدن ۱۷ ربیع الاول سالروز ولادت پیامبراکرم(ص) و امام جعفرصادق(ع) همزمان با سراسر کشور مراسم جشن و سخنرانی در مساجد و هیئات مذهبی استان تهران برگزار می شود.

برنامه جشن و شادی برخی مساجد و هیئات به شرح زیر است:

*مسجد دانشگاه امام صادق(ع)

سخنران: حجت الاسلام طباخیان

مداح: وحیدنادری

زمان: ۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت

*مسجد بقیع

سخنران: حجت الاسلام کریمی

زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۱۹

نشانی:ستارخان، خیابان حبیب الله، خیابان خارک

*مسجد جامع نظام مافی

سخنران: حجت الاسلام سرلک

مداح:وحیدیوسفی

زمان: ۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: بلوار آیت الله کاشانی

*مسجد دانشگاه تهران

سخنران:حجت الاسلام میرهاشم حسینی

مداح: مهدی رسولی

زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۲۰

نشانی:خیابان انقلاب

*مسجد جامع غدیرخم

سخنران: حجت الاسلام لواسانی

زمان:۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: پاسداران، خیابان شهید کشوری، خیابان مسجد

*مسجد علی بن الحسین(ع)

سخنران: حجت الاسلام سیدحسین هاشمی نژاد

مداح:علی استادهاشمی، محسن فرشچی

زمان:۱۹ شهریورماه، ساعت ۸صبح

نشانی:خیابان دربند، خیابان احمدی زمانی

*مسجد جامع قلهک

سخنران: حجت الاسلام محمدرضا یقینی

مداح:عماد فرزانه

زمان: ۱۸ و ۱۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان شریعتی، بالاتر از ایستگاه متروی قلهک

*مسجد جامع تقی آباد

سخنران: حجت الاسلام محمدی

زمان: ۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: شهرری

*مسجد صاحب الزمان(عج)

سخنران: حجت الاسلام الفتی

مداح: سجاد فیروز آبادی

زمان: ۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: شهرری

*مسجد امام حسن مجتبی(ع)

مداح: اکبرعبادی

زمان: ۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: نازی آباد، خیابان اکبر مشهدی

*مسجد مالک اشتر

سخنران: حجت الاسلام محسن حسن پور

مداح:مهدی متقیان

زمان: ۱۸ شهریور ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان معلم، خیابان شهید گوهری

*مسجد رسول اکرم(س)

سخنران: حجج اسلام علی نوری، علی پناه

مداح:مهدی مقدم، مرتضی طاهری

زمان: ۱۸ و ۱۹ شهریور ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خانی آباد نو

*مسجد حضرت زینب(س)

سخنران: حجت الاسلام نعیمی پور

مداح:مهدی قوامی

زمان: ۱۸ و ۱۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان پیروزی، چهارراه کوکاکولا

*مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

سخنران: حجت الاسلام مجید رضایی

مداح: علی باقری

زمان:۱۹ شهریورماه ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان شهید رجایی، خیابان فردوسی غربی

*مسجدعلوی

سخنران: حجت الاسلام صادق پور

زمان:۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان قدس، خیابان شریعتی، خیابان واعظ زاده

*مسجدالشهدا

سخنران: حجت الاسلام شکیبافر

مداح: مهدی سماواتی

زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۱۹

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، بزرگراه شهید محلاتی

*مسجد جامع امام رضا(ع)

سخنران: حجت الاسلام سیدبطحایی گلپایگانی(۱۸ شهریور ماه بعد از نماز مغرب و عشا)، حجت الاسلام محمودی(۱۹ شهریورماه بعد از نماز ظهر و عصر)

مداح: حسین فردوسی

نشانی: شهرک شهید شهپریان

*مسجد جامع خاورشهر

سخنران: حجت الاسلام سالمی

مداح:ناصرعسگر

زمان: ۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: شهرری، خاورشهر

*مسجد باب الحوائج(ع)

سخنران: حجت الاسلام رضازاده

مداح:مهدی رسول زاده

زمان: ۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: نارمک، خیابان فرجام شرقی

*مسجد جواد الائمه(ع)

سخنران: حجت الاسلام محسن کرمانی(۱۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا)

مداح:حسن رستگار(۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا)

نشانی: جوادیه، تهرانپارس، کوچه شهید صابریان

*مسجدجامع الزهرا(س)

سخنران: حجت الاسلام محمدمهدی طباخیان

مداح: امیرعباسی

زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۲۱

نشانی: شهرک قدس، بلوار خوردین، خیابان هرمزان

*هیأت محبان فاطمه الزهرا (س)

سخنران: حجت الاسلام محمود ابوالقاسمی

مداح: سعید حدادیان، محمد حسین حدادیان

زمان:۱۸ شهریور ماه ساعت ۲۰

نشانی: خیابان آزادی، غرب یادگار امام مهدیه امام حسن مجتبی (ع)

*حسینیه آیت الله حق شناس

پیش منبر: مهدی سماواتی

سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی

مداح:حنیف طاهری

زمان: ۱۹ شهریور ساعت ۶:۴۵ صبح

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

*امامزاده قاضی الصابر(ع)

سخنران: حجت الاسلام مسعودعالی

مداح: حسن شالبافان، امیرعباسی، میثم مطیعی

زمان: ۲۰ شهریورماه ساعت ۲۰:۳۰

نشانی:میدان شیخ بهایی، ده ونک

*هیأت مکتب الزهرا(س)

سخنران:حجت الاسلام حامد کاشانی

مداح:حاج محمدرضا طاهری، حینف طاهری، حسین طاهری، علیرضا طاهری

زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی:خیابان شریعتی خیابان شهدای ناجا ستاد فرماندهی تهران بزرگ حسینیه چهارده معصوم

*هیأت ریحانه النبی(س)

پیش منبر:حاج مصطفی نظری

سخنران:حجت الاسلام حائری

مداح: محمد ابراهیمی اصل، علی اکبر حائری، محمد حسین پویانفر

زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۲۰

نشانی:تجریش آستان مقدس امامزاده صالح (ع)

*حسینیه صاحب الزمان(عج)

سخنران: حجت الاسلام مسعود عالی

زمان: ۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان پیروزی، روبروی ایستگاه متروی نبرد

*حسینیه حضرت زهرا(س)

سخنران: خانم سمیع زاده

زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۱۶:۳۰

نشانی:میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

*حسینیه فاطمیون

سخنران: حجت الاسلام پسندیده

زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۱۷

نشانی:خیابان مجاهدین اسلام، چهارراه آبسردار

*هیأت جواد الرضا(ع)

سخنران: حجت الاسلام کرمانی

مداح: ابوطالب کریمی، مقصود اقبالی، حسن رستگار

زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۲۰

نشانی: تهرانپارس، خیابان شهید سیری، خیابان شهید منتظری

*بیت الرضا(ع)

سخنران: علی قربانی

مداح: علی اکبر زادفرج

زمان: ۱۸ شهریور ماه ساعت ۱۷

نشانی: اتوبان شهید محلاتی خیابان وفایی برومند مقابل مسجد سنگی کوچه قربانی

*مجمع دینی مشکوة

سخنران:محمدکاظم بهنیا

مداح: مسعودقطان

زمان:۱۸ شهریورماه ساعت

نشانی:خیابان ایران جنوبی، کوچه قوامی، بن بست شفیعی

*بیت الزهرا(س)

سخنران: حجت الاسلام محمدجنتی

مداح:مجیدشعبانی، محمودناظمی

زمان:۱۸ شهریورماه ساعت ۲۱

نشانی:مجیدیه شمالی، خیابان شهید موسایی

*هیأت محبان المهدی(عج)

سخنران: مهدی توکلی

مداح:علی اکبرزاد فرج، علی ذاکری

زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۲۰

نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، کوچه صادق اسلامی

*حسینیه مرحوم حاج عبدالحسین صفوی‌فر

سخنران: حجت الاسلام موسوی

مداح: حسن کاتب

زمان:۱۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان ایران جنوبی، انتهای کوچه قوامی، کوچه منشی باشی

*هیأت رأس الحسین (ع)

سخنران: حجت الاسلام شهاب

مداح:جواد حقیقت

زمان:۱۸ شهریورماه ساعت ۲۰

نشانی:شهرک راه آهن، بلوار کوهک، نبش طلوع ۳

*حسینیه مرحوم آیت الله علوی بروجردی

سخنران: حجت الاسلام هادی الیاسی

مداح:سعید هدایتیان، محمدرستمی

زمان:۱۸شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:میدان منیریه، خیابان ابوسعید

*حسینیه سفینة النجاة

سخنران: حجت الاسلام اوجی شیرازی

مداح: مهدی اوجی

زمان:۱۸ شهریورماه ساعت ۲۰

نشانی: زعفرانیه، خیابان آصف، کوچه برزو غربی

*حسینیه حضرت سجاد(ع)

سخنران:سیدعلی حجازی

مداح:امیرحسین رافعیان، مصطفی پوراسد

زمان:۱۸ شهریورماه ساعت ۲۱

نشانی: خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه هشتم

*هیأت متوسلین به حضرت ابوالفضل العباس(ع)

سخنران: امید نژاد کاظم

مداح:عباس عطاران

زمان:۱۹ شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی:خیابان مجاهدین اسلام، زرین خامه، سادات

*هیأت علم القرآن

سخنران:سیدعلیرضا شجاعی

زمان:۱۹ شهریورماه ساعت۱۰صبح

نشانی:خیابان شریعتی، نرسیده به همت، دست راست خیابان داود گلنبی پلاک ۸، حسینیه المهدی

*بیت الحسن المجتبی

سخنران: حجت الاسلام شریعت زاده

مداح:سیدمحمدقاضوی

زمان:۱۹ شهریورماه ساعت ۸ صبح

نشانی: خیابان ایران

*گلزار شهدای مجیدیه

سخنران: حجت الاسلام میثم علی پناه

مداح: امیر ولی زاده

زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: مجیدیه شمالی، خیابان شهید منصوری

*هیأت محب الشهدا

سخنران: حجت الاسلام سیدفهیم موسوی

مداح: محمدحسین عطاییان

زمان:۱۸ شهریورماه ساعت ۲۰

نشانی:خیابان پیروزی، نبردشمالی، خیابان شهید نجارمحمودی

*هیأت جنت الحسین(ع)

سخنران: حجت الاسلام سیدمهدی موسوی نیا

مداح: احدقدمی، حسین محمدی وند

زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۲۱

نشانی: میدان رسالت، خیابان هنگام، ۳۵متری استقلال

*بیت العباس(ع)

سخنران: حجت الاسلام سیدعلیرضا شیخ سفلی

مداح: سیدسعیدفاطمی، محمدرضا محمدی

زمان: ۱۸ شهریورماه ساعت ۲۱

نشانی: مشیریه، خیابان سازمان آب