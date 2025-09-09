به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی صداقت افزود: دوکاروان به استان اختصاص داده‌ایم یکی در مرکز استان شهر بوشهر و دیگری به شهر کنگان اختصاص داده شده است.

وی گفت: نام نویسی و تکمیل اطلاعات هم از صبح امروز از طریق سامانه My.haj.ir آغاز شده است تا متقاضیان بتوانند مراحل بعدی را به راحتی انجام دهند.

صداقت با اشاره به اینکه حداقل اعتبار گذرنامه از زمان پرواز باید ۷ ماه باشد اضافه کرد:ظرفیت کاروان‌ها در شهر بوشهر ۱۳۵ نفر و در شهرستان کنگان ۱۲۴ نفر است.

وی بیان کرد: متقاضیان برای اطلاع از اولویت خود، می‌توانند از سامانه عمره، یا کد دستوری#۶۴۵۱۱ *۴* اطلاعات لازم را دریافت کنند.