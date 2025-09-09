در پانزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم اعضای این ستاد با الحاق ۱۰۰ هکتار زمین به محدوده شهرک صنعتی شکوهیه قم موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پانزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان امروز به ریاست استاندار قم برگزار شد.

الحاق ۱۰۰ هکتار زمین به محدوده شهرک صنعتی شکوهیه قم یکی از مهمترین مصوبات این جلسه بود. در قالب این مصوبه قرار است یکصد هکتار زمین برای ساخت پست ۶۳ کیلوولت برق این شهرک به منظور کاهش قطعی برق و توسعه واحد‌های صنعتی اختصاص یابد.

همچنین اعضا در خصوص رفع تعهدات ارزی شرکت دارویی، امهال بدهی چند فعال اقتصادی، متعادل سازی کرایه حمل بار از شرکت سیمان، تمدید موقت تامین سوخت شرکت دانش بنیان تولید کننده آجر‌های نسوز، تقسیط بدهی تفاوت قیمت برق شرکت فولادی موافقت کردند.

همچنین در این جلسه با پرداخت ۲۲ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به شش طرح کشاورزی در استان موافقت شد.

