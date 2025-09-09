پخش زنده
مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی سازمان صدا و سیما با مشارکت سازمان بهشت زهرا (س) تهران، یادواره ادبی «مردان بیادعا» را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این آیین در پاسداشت مقام شامخ شهید سرلشکر پاسدار امیرعلی حاجیزاده و شهید سرلشکر پاسدار محمود باقری برگزار میشود و حاج صادق آهنگران در آن به مدیحهسرایی خواهد پرداخت.
همچنین جمعی از شاعران برجسته کشور از جمله علیرضا قزوه، محمود اکرامیفر، مصطفی محدثی خراسانی، ناصر فیض، سعید حدادیان، میلاد عرفانپور، علی داودی، محمود حبیبی کسبی، عبدالرحیم سعیدیراد، سید مسعود علویتبار، محسن کاویانی، رضا نیکوکار، سیده کبری حسینی بلخی و نجمه پورملکی به شعرخوانی میپردازند.
این مراسم روز پنجشنبه، ۲۰ شهریور ، ساعت ۱۷ تا ۱۹ در قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت زهرا (س) و در کنار مزار مطهر این شهیدان والامقام برگزار خواهد شد.