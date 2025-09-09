به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا پایان هفته پدیده غالب وزش باد‌های متوسط همراه با تندباد‌های لحظه‌ای در مناطق غربی، جنوبی، جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی می‌باشد، که احتمال خیزش گردوخاک‌های محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر در این مناطق دور از انتظار نیست.

وی افزود: تا روز پنجشنبه تغییرات دمایی محسوس نیست، اما از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده شاهد کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما خواهیم بود.

سبزه زاری ادامه داد: از اواسط وقت چهارشنبه تا اواسط وقت پنجشنبه جریانات جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان خواهند شد.

مدیر کل هواشناسی خوزستان از فردا تا اواخر پنجشنبه شمال خلیج فارس را مواج پیش بینی کرد و اظهار داشت: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۷.۸ و ایذه با دمای ۱۹.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۷ و کمینه دمای ۲۷.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.