رئیس پلیس فتای استان اردبیل با اشاره به اعلام سازمان بورس مبنی بر واریز سود سهام عدالت از اواخر این ماه، از کاربران خواست مراقب کلاهبرداران در زمینه واریزی سود سهام عدالت بوده و پیامکهای مشکوک درباره سهام عدالت را باز نکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اردبیل،سرهنگ علی قهرمان طالع، رئیس پلیس فتای استان اردبیل گفت: کلاهبرداران سایبری با توجه به زمان واریز سود سهام عدالت و فراخور نیازهای جامعه علاوه بر ترفندهای مختلف، اقدام به تبلیغات و ارسال پیام با مضمون ثبتنام جاماندگان، واریز سود سهام عدالت و ... کرده و از کاربران کلاهبرداری میکنند.
رئیس پلیس فتای استان اردبیل با بیان اینکه پیامکهای سازمانی و رسمی از سرشمارههای معتبر ارسال میشود،اظهارکرد: کاربران بههیچعنوان فریب پیامکهای دریافتی با موضوعات سهام عدالت، ابلاغیه قضایی، یارانه معیشتی، آگهی استخدام و وام فوری را که از منابع نامعتبر و سرشمارههای شخصی حتی آشنا یا اقوام دریافت میکنند، را نخورده و از باز کردن لینکهای ارائه شده از سوی افراد ناشناس بهصورت پیامکی و یا در شبکههای اجتماعی خودداری کنند.
قهرمان طالع تصریح کرد: پیامکهای جعلی سهام عدالت به طور معمول حاوی یک لینک هستند که کلاهبرداران سایبری سعی در ترغیب افراد به کلیک روی لینک ارسالی کرده و سپس به درگاه بانکی جعلی میکشانند یا با ارسال بدافزار، اطلاعات کارتبانکی متقاضیان را دریافت و حساب بانکی آنان را خالی میکنند