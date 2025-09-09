به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اردبیل،سرهنگ علی قهرمان طالع، رئیس پلیس فتای استان اردبیل گفت: کلاهبرداران سایبری با توجه به زمان واریز سود سهام عدالت و فراخور نیاز‌های جامعه علاوه بر ترفند‌های مختلف، اقدام به تبلیغات و ارسال پیام با مضمون ثبت‌نام جاماندگان، واریز سود سهام عدالت و ... کرده و از کاربران کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس پلیس فتای استان اردبیل با بیان اینکه پیامک‌های سازمانی و رسمی از سرشماره‌های معتبر ارسال می‌شود،اظهارکرد: کاربران به‌هیچ‌عنوان فریب پیامک‌های دریافتی با موضوعات سهام عدالت، ابلاغیه قضایی، یارانه معیشتی، آگهی استخدام و وام فوری را که از منابع نامعتبر و سرشماره‌های شخصی حتی آشنا یا اقوام دریافت می‌کنند، را نخورده و از باز کردن لینک‌های ارائه شده از سوی افراد ناشناس به‌صورت پیامکی و یا در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.

قهرمان طالع تصریح کرد: پیامک‌های جعلی سهام عدالت به طور معمول حاوی یک لینک هستند که کلاهبرداران سایبری سعی در ترغیب افراد به کلیک روی لینک ارسالی کرده و سپس به درگاه بانکی جعلی می‌کشانند یا با ارسال بدافزار، اطلاعات کارت‌بانکی متقاضیان را دریافت و حساب بانکی آنان را خالی می‌کنند