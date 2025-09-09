راه اندازی سه روستا بازار در بویراحمد برای تنظیم بازار
مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سه روستا بازار در شهرستان بویراحمد برای عرضه کالاهای اساسی ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علیبخش شجاعینژاد افزود: این روستابازارها برای عرضه کالاهای اساسی تنظیم بازار شامل محصولات پروتئینی گوشت قرمز، مرغ، ماهی و میگو در دو منطقه بلوار مطهری و کوی گلستان شهر یاسوج ایجاد شده است.
وی بیان داشت: در طرح روستا بازار، تعاونیهای صنفی تولیدات متنوع روستاییان را در مناطق شهری عرضه میکنند که در زمان حاضر تمرکز بیشتر بر محصولات خوراکی و کشاورزی است.
شجاعینژاد با اشاره به اینکه ساختمان این فروشگاهها متعلق به تعاون روستایی استان است اعلام کرد: ۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای تعمیر و تجهیز مکان این بازارها هزینه شده است.
شجاعینژاد هدف از ایجاد روستابازارها را عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و پروتئینی از مزرعه تا سفره دانست و افزود: این اقدام، علاوه بر کمک به تولیدکنندگان با حذف واسطهها به کاهش قیمت تمام شده محصول برای مصرفکننده هم کمک میکند.
مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: هماکنون ۲ روستابازار دیگر استان با پیشرفت ۶۰ درصد در حال تجهیز است که این طرحها تا پایان مهرماه نیز راهاندازی خواهد شد.
شجاعینژاد تصریح کرد: براساس هدفگذاری انجام گرفته شمار روستا بازارهای استان تا پایان سال جاری به ۹ مورد خواهد رسید که برای تحقق این هدفگذاری ۸۰ میلیاردریال اعتبار نیاز است.