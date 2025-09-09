به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی‌بخش شجاعی‌نژاد افزود: این روستابازار‌ها برای عرضه کالا‌های اساسی تنظیم بازار شامل محصولات پروتئینی گوشت قرمز، مرغ، ماهی و میگو در دو منطقه بلوار مطهری و کوی گلستان شهر یاسوج ایجاد شده است.

وی بیان داشت: در طرح روستا بازار، تعاونی‌های صنفی تولیدات متنوع روستاییان را در مناطق شهری عرضه می‌کنند که در زمان حاضر تمرکز بیشتر بر محصولات خوراکی و کشاورزی است.

شجاعی‌نژاد با اشاره به اینکه ساختمان این فروشگاه‌ها متعلق به تعاون روستایی استان است اعلام کرد: ۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای تعمیر و تجهیز مکان این بازار‌ها هزینه شده است.

شجاعی‌نژاد هدف از ایجاد روستابازار‌ها را عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و پروتئینی از مزرعه تا سفره دانست و افزود: این اقدام، علاوه بر کمک به تولیدکنندگان با حذف واسطه‌ها به کاهش قیمت تمام شده محصول برای مصرف‌کننده هم کمک می‌کند.

مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: هم‌اکنون ۲ روستابازار دیگر استان با پیشرفت ۶۰ درصد در حال تجهیز است که این طرح‌ها تا پایان مهرماه نیز راه‌اندازی خواهد شد.