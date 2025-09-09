فرمانده انتظامی شهرستان یزد:ماموران پلیس یزد، سارق سیم و کابل هوایی برق را هنگام سرقت دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی گفت: پس از وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق هوایی در یزد، گروه‌های نامحسوس شبانه برای شناسایی سارق تشکیل شد.

وی ادامه داد:ماموران انتظامی پس از بررسی شیوه و شگرد و محل‌های سرقت اقدام به گشت زنی نامحسوس کردند که در نهایت فردی در حین سرقت مشاهده و با اقدام به موقع مأموران دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد گفت: سارق در بازجویی ها، به هشت فقره سرقت سیم و کابل برق هوایی اعتراف کرد و با دستور قضایی روانه زندان شد.