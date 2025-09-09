تیم فوتبال امید ایران، در سومین دیدار از مرحله مقدماتی زیر ۲۳ سال آسیا مقابل امارات بازی می‌کند و تیم‌های ملی فوتبال مجارستان و پرتغال، هم به مصاف هم می‌روند.

دیدار تیم‌های ایران و امارات و مجارستان و پرتغال، از شبکه‌های ورزش و سه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه زنده «شب‌های فوتبالی»، شبکه ورزش، امشب از ساعت ۲۱، در ادامه پوشش رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیای زیر ۲۳ سال، دیدار بین دو تیم ایران و امارات (میزبان) را با گزارشگری سعید زلفی، به صورت زنده پخش می کند.

رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیای زیر ۲۳ سال، از ۱۲ تا ۱۸ شهریور به میزبانی امارات برگزار شده و تیم ایران در دو بازی اول و دوم خود نتایج درخشانی را به ثبت رسانده است. جوانان ایران ابتدا تیم هنگ کنگ را با نتیجه چهار بر صفر شکست دادند و در دیدار دوم نیز با ۶ گل برابر گوام به برتری رسیدند و به امید صدرنشینی امشب به مصاف امارات می‌روند..

دیدار تیم‌های ملی فوتبال مجارستان و پرتغال در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ اروپا، امشب ساعت ۲۲:۱۵ به صورت زنده از شبکه سه پخش می‌شود.

در ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا، تیم‌های ملی فوتبال مجارستان و پرتغال به مصاف یکدیگر می‌روند.

این مسابقه امشب ساعت ۲۲:۱۵ به صورت زنده از قاب شبکه سه پخش می شود و میثم محمدزاده گزارش آن را بر عهده دارد.