به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در این آیین، پیامبر اعظم (ص) را مهم‌ترین سفیر خداوند دانست و گفت: توجه به ارزش‌های قرآن کریم به عنوان معجزه پیامبر موضوعی است که همواره ضروری است در دستور کار قرار گیرد.

آیت الله طباطبایی نژاد به مسائل روز و تلاش رسانه‌های بیگانه برای ایجاد دلهره در میان مردم اشاره کرد و افزود: با وجود تمام دشمنی ها، قدم‌های بزرگی در جمهوری اسلامی برداشته شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری، دفاع مقدس هشت ساله را یکی از صحنه‌های قدرت نمایی ملت دانست و گفت: مردم در جنگ تحمیلی سیلی محکمی به دشمن زدند و امروز هم به هیچ کسی اجازه نمی‌دهند علیه کشور اقدامی کند.

آیت الله طباطبایی نژاد افزود: دشمنان از طریق فریب مردم به دنبال براندازی هستند و در دفاع مقدس ۱۲ روزه تصور می‌کردند با هدف قرار دادن فرماندهان و مقامات، مردم علیه نظام اقدام می‌کنند، اما محاسبات آنان اشتباه بود.

امام جمعه اص با بیان اینکه مردم در بازه‌های زمانی مختلف نشان دادند پشتیبان و حامی نظام هستند، ادامه داد: دشمن در جنگ تحمیلی اخیر ضربه سنگین و اساسی دریافت کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به وطن به تجاوز آمریکایی‌ها پاسخ دادیم و پایگاه راهبردی آنان را در منطقه هدف قرار دادیم که بی سابقه بود.

آیت الله طباطبایی نژاد با اشاره به اینکه ما هیچ گاه شروع کننده جنگ نبودیم و نیستیم، اما همواره آماده دفاع از کشور هستیم، تاکید کرد: لازم است مراقبت کرد چراکه احتمال دارد دشمن دوباره اقدام کند و باید طرح‌های متعدد را برای پاسخ به هر ماجراجویی آماده کرد.

امام جمعه اصفهان ادامه داد: طلبگی مهم‌ترین درس است و به رشد انسان‌ها کمک می‌کند و هر روز باید به دنبال یاد گرفتن‌های جدید باشیم.