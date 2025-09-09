به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امین آقایی با اشاره به معرفی یک شکارچی متخلف در حال صید غیرمجاز گفت: متخلف به مرجع قضایی شهرستان صومعه‌سرا معرفی و دادگاه کیفری این شهرستان، فرد متخلف را که چند قطعه پرنده حفاظت‌شده و چندین قطعه ماهی را در فصل شکار ممنوع، در منطقه حفاظت‌شده «سیاه‌کشیم» صومعه سرا شکار و صید کرده بود، به انجام ۱۰۰ ساعت خدمات عمومی رایگان شامل جمع‌آوری زباله و فعالیت‌های مشابه در عرصه‌های طبیعی تعیین شده در صومعه سرا محکوم کرد.

وی افزود: همچنین متهم به مدت ۲ سال از حمل سلاح شکاری منع و طبق ماده ۳ قانون شکار و صید، به پرداخت ۸۲ میلیون و ۸۸۲ هزار ریال بابت خسارت وارده به محیط زیست محکوم شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست صومعه سرا گفت: این نوع احکام که با عنوان «حکم سبز» شناخته می‌شوند، به عنوان جایگزین مجازات حبس تعزیری برای جرایم زیست محیطی صادر شده و هدف آنها، اصلاح رفتار متخلفان و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست است که اجرای این گونه احکام نگرش افراد به طبیعت و منابع طبیعی تغییر می‌دهد.