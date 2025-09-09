پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست از استقرار محیطبانان برای حفاظت از مرالها در فصل گاو بانگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست گفت: یگان حفاظت سازمان محیط زیست و ادارات کل استانهای مربوطه با همکاری و هماهنگیهای به عمل آمده با مرجع قضایی، به منظور تأمین و افزایش ضریب امنیت مناطق و حفظ آرامش گونه مرال در این ایام از ورود و حضور افراد، گروههای طبیعت گردی و تورهای گردشگری به زیستگاههای مرال در عرصههای جنگلی و حفاظت شده این استانها در این ایام بدون مجوز سازمان با هر توجیهی ممنوع است.
سردار رستگار اظهار داشت: ورود تورهای گردشگری و طبیعتگردی در ایام گاوبانگی به جنگلهای هیرکانی و زیستگاه مرال ممنوع و هر نوع درخواست فعالیت و همکاری مشروط به هماهنگی و دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست است.