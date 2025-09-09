به گزارش خبرگزاری صداوسیما فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست گفت: یگان حفاظت سازمان محیط زیست و ادارات کل استان‌های مربوطه با همکاری و هماهنگی‌های به عمل آمده با مرجع قضایی، به منظور تأمین و افزایش ضریب امنیت مناطق و حفظ آرامش گونه مرال در این ایام از ورود و حضور افراد، گروه‌های طبیعت گردی و تور‌های گردشگری به زیستگاه‌های مرال در عرصه‌های جنگلی و حفاظت شده این استان‌ها در این ایام بدون مجوز سازمان با هر توجیهی ممنوع است.

سردار رستگار اظهار داشت: ورود تور‌های گردشگری و طبیعت‌گردی در ایام گاوبانگی به جنگل‌های هیرکانی و زیستگاه مرال ممنوع و هر نوع درخواست فعالیت و همکاری مشروط به هماهنگی و دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست است.