به مناسبت روز سینما، بلیت سینما‌های کشور در روز جمعه نیم‌بهاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، همزمان با فرارسیدن روز سینما، تمامی سینما‌های کشور روز جمعه ۲۱ شهریورماه با طرح ویژه نیم‌بها میزبان علاقه‌مندان به هنر هفتم هستند.

این اقدام با هدف گرامی‌داشت جایگاه سینما و ایجاد فرصت بیشتر برای حضور مردم در سالن‌های سینمایی صورت گرفته است.

در سال ۱۳۷۹ در چهارمین جشن بزرگ سینمای ایران و همزمان با بزرگداشت صدمین سال ورود سینما به ایران بود، روز ۲۱ شهریور ماه به عنوان «روز ملی سینما» اعلام و این روز به عنوان روزی نمادین وارد تقویم شد.