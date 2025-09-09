سرعت وزش باد در برخی نقاط افزایش یافته و میتواند سبب ایجاد گردو خاک محلی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان مرکزی گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی طی دو روز آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر وزش باد در برخی نقاط همراه با غبار محلی پیش بینی میشود.
رضا مرادی افزود: سرعت وزش باد در روز پنجشنبه، در برخی نقاط افزایش یافته و میتواند سبب ایجاد گردوخاک محلی شود.
او پیشبینی کرد: وضعیت دمایی فعلی کم وبیش تا پنجشنبه تداوم دارد، اما پس از آن، دمای هوا تا روزهای ابتدایی هفته آینده به تدریج کاهش محسوسی خواهد داشت.