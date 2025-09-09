به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر ستاد مردمی دیه لرستان گفت: در آستانه فرارسیدن ایام میلاد باسعادت نبی مکرم اسلام (ص)، ۳۰ نفر زندانی از چرخه بدهکاری خارج و امکان آزادی از زندان را پیدا کردند.



توکل شاکرمی،بیان کرد: از این تعداد، ۲۶ نفر مرد و ۴ نفر زن هستند که مجموع بدهی دیه آنان ۴ میلیارد تومان بوده است.



مدیر ستاد دیه لرستان گفت: از این تعداد، ۳۳ پرونده از طریق اعسار، ۴ پرونده باگذشت شاکیان، یک پرونده از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه و ۲ پرونده نیز به‌صورت بلاعوض حل‌وفصل شده است.



شاکرمی با اشاره به عملکرد ستاد دیه از ابتدای سال جاری تاکنون افزود: در این مدت ۱۵۰ نفر از زندان آزاد شده‌اند که مجموع بدهی دیه آنان حدود ۴۰ میلیارد تومان بوده است.



وی خاطرنشان کرد: هم اکنون ۱۱۶ نفر دیگر از زندانیان دیه نیز در استان وجود دارند که واجد شرایط آزادی هستند و امید می‌رود باهمت نیکوکاران و مساعدت دستگاه‌های قضایی، گام‌های مؤثری برای آزادی آنان نیز برداشته شود.



