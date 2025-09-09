دادستان عمومی و انقلاب مرکز یزد، در راستای تحقق شعار سال، تأکیدات ریاست قوه قضائیه و در راستای حمایت از جهادگران اقتصادی و فعالان عرصه تولید، به صورت سرزده از انبار‌های گمرک استان یزد بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهدی حسن پور پس از بازدید و ارزیابی کالا‌های موجود در انبار‌ها، گفت: حمایت از سرمایه گذار و همزمان راهبری دانش بنیان‌ها و ارتباط صنعت و دانشگاه می‌تواند استان یزد را از استان صرفا کارگری به استانی پیشرو در حوزه خلاقیت، ایده و تولید زیرساخت‌های صنعتی، تبدیلی و نقطه زن تبدیل کند.

در جریان این بازدید، با دستور مستقیم و ویژه دادستان به عنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان یزد، تعداد قابل‌توجهی از ماشین‌آلات و ژنراتور‌های تولید برق واحد‌های تولیدی که معادل ۱۹۰۰۰ تن کالا به ارزش سیصد میلیارد بود، به منظور رفع انسداد و کمک به چرخه اقتصادی کشور، ترخیص شد.

این اقدام قضایی و نظارتی گام مؤثری در جهت تسهیل فضای کسب‌وکار، رونق تولید داخلی و عملیاتی‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان یزد محسوب می‌شود.

این بازدید با همراهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد و جمعی از مسئولان اقتصادی و نظارتی استان یزد، با هدف بررسی موانع ترخیص کالا و تسهیل اموراقتصادی صورت پذیرفت.