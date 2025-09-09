پخش زنده
پویش ایران سرافراز در روز بازگشایی مدارس در استان اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل نوسازی مدارس استان اصفهان گفت: امسال وزارتخانه و سازمان نوسازی مدارس تصمیم گرفته، در قالب پویش "ایران سرافرز " روز بازگشایی مدارس را به ویژه برای دانش آموزان پایه اول ابتدای با شکوه و ماندگارتر برگزار کند.
ناصر فتحی افزود: این برنامه شامل اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در مدارس، رونمایی از نقشه ایران و اجرای شعر "ایران همدل" به همت دانشآموزان است.
وی گفت: همچنین در قالب این پویش یک بیانیه دانشآموزی قرائت خواهد شد.
ناصر فتحی ابراز امیدواری کرد: این برنامه بتواند روزی خاطرهانگیز و شاد برای دانشآموزان رقم بزند و یادگاری ماندگار از آغاز سال تحصیلی جدید باشد.