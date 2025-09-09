به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز با اشاره به اهمیت احیاء حقوق عامه به عنوان یکی از وظائف دستگاه قضایی گفت: دفاتر قضایی در دستگاه دادگستری با هدف خدمت رسانی به زنان و کودکان دائر شده است، که براساس آن ۲۸۰ مورد مشاوره در این دفاتر در نیمه اول امسال انجام گرفته است.

فرید نجف نیا با حضور در شبکه سیمای البرز، برنامه البرز امروز و تبریک هفته وحدت گفت: تمام ما در پناه انصاف و آگاهی در بستر‌های مختلف اجتماعی فعالیت داریم احیاء حقوق عامه یکی از وظائف دستگاه قضایی است، تکریم ارباب رجوع، حمایت از حقوق زن‌ها و کودکان از دیگر رویکرد‌های دستگاه قضایی است.

وی با حضور در برنامه سیمای البرز توضیح داد: یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ارکان اجتماع، بانوان و کودکان هستند. یکی از کار‌هایی که در حوزه تحول دستگاه قضایی به آن پرداخته شده است این است که الگوی دینی، بیرونی و بصیرت بخشی در قالب دفاتر حمایت از زنان و کودکان در دادگستری‌ها راه اندازی شد.

نجف نیا به مجری برنامه امروز البرز عنوان کرد: راه اندازی دفاتر ویژه به این منظور بسیار بدیع بود. این دفاتر در جریان حمایت‌های قانونی با هدف تسریع در کار‌های قضایی آنان با هدف دریافت وکیل معاضدتی و یا حمایت‌های مالی و معنوی صورت گرفته است انجام مشاوره‌های حقوقی در حوزه قضایی و مساعدت در حوزه کاریابی، تحصیلی، بهره مندی از دستگاه‌های حمایتی که در حوزه رسیدگی دادگستری است.

وی گفت: در این مورد بازدید‌های مستمر نیز از کانون اصلاح و تربیت و بند نسوان در زندان نیز انجام می‌شود. بازدید‌های دوره‌ای داریم و اهتمام ویژه‌ای برای رسیدگی وجود دارد.

وی گفت: دفتر معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری نسبت به زنان و کودکان آسیب دیده و بی پناه حساسیت‌های ویژه‌ای دارد و همواره درصدد خدمت رسانی به آنان است.