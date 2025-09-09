مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان از اجرای ۱۵۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته گرامیداشت سنت حسنه وقف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام ستار علیزاده مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان گفت: غبار روبی گلزار شهدا ، نشست های تخصصی با اصناف مختلف ،دیدار با خانواده شهدا ، همایش یاوران وقف و همایش وقف و رسانه از مهم ترین برنامه های این هفته است .

حجت الاسلام علیزاده افزود : از پارسال تاکنون ۱۷ وقف جدید به ارزش ۵۰ میلیارد تومان در استان سمنان ثبت شده است.

وی افزود:در طرح مودت هم مردم حدود ۳۰ میلیارد تومان به بقاع متبرکه کمک کردند و به همین میزان نیز در قالب اجرای امینانه نیات واقفین خیر اندیش هزینه شده است.

به گفته وی ، ۳۴ پروژه برای ساماندهی بقاع متبرکه و اماکن مذهبی با بیش از ۷۰ میلیارد تومان و پیشرفت بیش از ۶۰ درصد در دست اجراست.

از ۱۸ تا ۲۴ شهریور به نام هفته وقف نام گذاری شده است.