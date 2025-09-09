به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا نیک روش، ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه وزن این تعداد بسته پستی را یک هزارو ۵۷۰ کیلو‌گرم و ارزش آن را ۶ هزارو ۱۴۱ دلار عنوان کرد و افزود: عمده کالا‌های ارسالی از طریق گمرک امانات پستی کرمانشاه روغن حیوانی، پسته، بادام و ترخینه می‌باشد.

ناظرگمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه در ادامه تعداد بسته‌های ورودی به گمرک امانات پستی کرمانشاه در این مدت را ۲۰ بسته و ارزش آن را ۱۱ هزارو ۲۷۳ دلار عنوان کرد.

وی وزن بسته‌های ورودی به گمرک امانات پستی کرمانشاه را ۱۳۶ کیلو گرم و عمده کالا‌های ورودی از طریق این گمرک را گوشی تلفن همراه، پوشاک، دارو، عینک آفتابی و دوربین دو چشمی عنوان کرد.