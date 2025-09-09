نمایندگان استان همدان، اعزامی به اردوی تیم ملی کاراته ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در چین با کسب مدال‌های رنگارنگ به همدان بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، یلدا نقی بیرانوند، بانوی کاراته‌کای همدانی، در بخش کومیته و در وزن ۵۰ کیلو گرم رده سنی زیر ۲۱ سال به مقام قهرمانی آسیا را کسب کرد و نشان طلا را به گردن آویخت.

همچنین ماهان میرزایی، دیگر نماینده استان همدان، در رده سنی امید و وزن بیش از ۸۴ کیلوگرم به نشان برنز دست یافت.

از استان همدان ۴ ورزشکار (دو بانو و دو آقا) در این مسابقات شرکت داشتن و در استان همدان ۵ هزار ورزشکار در بخش‌های مختلف رشته کاراته مشغول فعالیت هستند.