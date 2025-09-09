مجتبی یگانه، واقف برتر لرستانی با ساخت مسجد امام حسن مجتبی (ع) در کوهدشت، و وقف چندین واحد تجاری به ارزش بیش از ده میلیارد تومان، الگویی ماندگار از این سنت حسنه است.

وقف، یادگاری ماندگار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سنت حسنه وقف، قرن‌هاست که در فرهنگ دینی ما جاری است و همچنان با نیت‌های ماندگار، برکات خود را به جامعه هدیه می‌دهد.

در لرستان نیز واقفان نیک‌اندیشی هستند که سرمایه‌های ارزشمندشان را برای خدمت به مردم وقف کرده‌اند.

آقای مجتبی یگانه، واقف برتر لرستانی با ساخت مسجد امام حسن مجتبی (ع) در کوهدشت، و وقف چندین واحد تجاری به ارزش بیش از ده میلیارد تومان، الگویی ماندگار از این سنت حسنه است.

وقف تنها یک کمک مالی نیست، سرمایه‌ایست معنوی برای آینده جامعه که امروزه تعداد آنها در کشور به بیش از ۲۰۰ هزار موقوفه می‌رسد.