وقف، یادگاری ماندگار
مجتبی یگانه، واقف برتر لرستانی با ساخت مسجد امام حسن مجتبی (ع) در کوهدشت، و وقف چندین واحد تجاری به ارزش بیش از ده میلیارد تومان، الگویی ماندگار از این سنت حسنه است.
در لرستان نیز واقفان نیکاندیشی هستند که سرمایههای ارزشمندشان را برای خدمت به مردم وقف کردهاند.
وقف تنها یک کمک مالی نیست، سرمایهایست معنوی برای آینده جامعه که امروزه تعداد آنها در کشور به بیش از ۲۰۰ هزار موقوفه میرسد.
موقوفات، امروز پشتوانهای مهم برای توسعه فرهنگی، مذهبی و حتی اجتماعی استان به شمار میآیند.